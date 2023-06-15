التعليم العالى تعلن حصاد العام المالى للأنشطة الرياضية 2022 / 2023

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد خلال العام المالي 2022/2023 شهدت تطورًا كبيرًا في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد، يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

ودعا الوزير كافة الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية في كافة مستويات العمل الجامعي، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن عام 2022 شهد فوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022 والتي نظمتها على أرضها شهر نوفمبر الماضي، وفوز منتخب الجامعات لكرة الصالات بالبطولة العربية الجامعية (بطولة زايد لكرة الصالات) ديسمبر الماضي، وفوز مصر بمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، متمثلة في د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أشار الوزير إلى مشاركة مصر بدورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وفوزها بالمركز الأول (طلبة وطالبات) بمسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثاني (طلبة) والأول (طلبة، وطالبات) في البرنامج الرياضي التخصصي، وجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفني المبتكر في المشاركة الإلكترونية، فضلاً عن المشاركة بالبطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للناشئين والناشئات للإسكواش بنادي الصيد في ٦ أكتوبر، وتنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي ديسمبر الماضي، بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية.

ومن جانبه، أشار د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى تنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم 50 للعام 2022/2023 في 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة، وإطلاق المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات، وإقامة نهائي الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام 2023، وتنظيم بطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، وإقامة دورة المحافظات الحدودية، ومهرجان اليوبيل الذهبي بمدينة الإسكندرية، ودورة المدرب الشخصي لكبار السن، والمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية كالمؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية الليبية (إستراتيجيات التربية البدنية وعلوم الرياضة)، والمؤتمرات العلمية الدولية بدولتي العراق والكويت، وإطلاق فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الطلاب، وإقامة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الثالثة بأسوان.

وأضاف الدكتور صبحي حسانين أن الاتحاد أقام عددًا من الفعاليات والأنشطة الرياضية الهامة بالتعاون مع الجامعات المصرية والعربية، منها المؤتمر الدولى السابع عشر عن متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان، والمؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية "الرياضة وتحديات العصر، الواقع والمستقبل" بجامعة المنصورة، وإقامة حفل تخريج الدفعة الأولي من المُعدين النفسيين، والملتقى الدولى الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، والتجهيز لتنظيم دورة إفريقيا للجامعات، وختام فعاليات دورة تطبيقات التسويق الجديد في المجال الرياضي، ومؤتمر التوظيف المهني الرياضي.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إلى إقامة المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلاب الجامعات بمعسكر باجوش بمرسي مطروح، وبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا بجامعة الإسكندرية، ودورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية، واليوم الإفريقي الرياضي بجامعة فاروس بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية بأبوظبي، وملتقى السياحة الرياضية، وبطولة السباحة الطويلة، وبطولة التجديف (الكاياك) بأسوان، والاستعداد للأولمبياد والبطولات بدولتي الصين والمغرب.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بهدف نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.