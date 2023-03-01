"إجراءات السلامة وقت الزلازل" ندوة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية.. الجمعة

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس محمد فتح الباب ندوة بعنوان " إجراءات السلامة وقت الزلازل والكوارث الطبيعية " مساء الجمعة القادمة 3 مارس يحاضر فيها الجيولوجى رجب فوزى محمد على رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولين العرب واستشارى السلامة والصحة المهنية.

وقال المهندس محمد فتح الباب، اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، أن المحاضرة تأتى لتوعية المهندسين بإجراءات السلامة فى الحالات الطارئة واوقات الزلازل وتأتى ضمن دور اللجنة لرفع وعى المهندسين لإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واضاف أن الندوة تتناول موضوعات الاعجاز العلمى، انواع الزلازل ومصادرها، مفهوم التسونامى، وأسباب حدوثه وآثار الزلازل على حياه الانسان وطرق القياس لقوة الزلزال والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وقت حدوث الزلازل.

كما تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود، يوم صحى مجانى للمهندسين وذويهم وذلك الجمعة القادمة فى نادى المهندسين سابا باشا.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن العيادات تتضمن استقبال للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عيادة أمراض الكلى والكشف بالموجات الصوتية عيادة أمراض المسالك البولية وعمل تحاليل URINE خاصة بالكلى والكشف بالموجات الصوتية حسب احتياج الحالة.

واضاف أن اليوم الصحى يبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير كافة التخصصات الطبية فى اليوم الصحى المجانى وتنظيمه بناءً على رغبة المهندسين.