مصر صوت أفريقيا فى الدعوة لانتقال الطاقة العادل والمتوازن

كتبت - مروة الغول

تبنت مصر خلال قمة المناخ COP 27 دعم موقف أفريقيا التي تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية و تعانى العديد من دولها فى توفير موارد الطاقة التقليدية أو الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، بما يستلزم النظر إلى أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالى والتكنولوجى لتحقيق انتقال طاقى عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها، ويشار إلى أن مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى القمة السابقة cop26 بجلاسجو حملت هذه الرؤية وكانت تمهيداً ناجحاً وموفقاَ لذلك.

وفيما يتعلق بالمخرجات المهمة لوزارة البترول والثروة المعدنية من مؤتمر المناخ COP27 فتضمنت الأتى..

1-الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة فى قطاع البترول المصرى حتى عام 2035.

2-إصدار خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول.

3-المشاركة فى الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون.

4-إصدار مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون.

5-المشاركة فى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

6-توقيع ٧ مذكرات تفاهم واتفاقيات من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة مع عدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، والتي تضمنت شركات شل، سى اسبليت ، جنرال إلكتريك ، توتال إنرجيز ، تحالف شركة بكتل ، تويوتا تسوشو ، مايكروسوفت وHiiroc البريطانية .