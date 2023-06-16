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محطات نجاح "حياة كريمة" فى الجيزة تتجاوز الـ1000 مشروع.. صور

الجمعة، 16 يونيو 2023 12:08 م
محطات نجاح "حياة كريمة" فى الجيزة تتجاوز الـ1000 مشروع.. صور مبادرة حياة كريمة
كتبت – مرام محمد

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غيرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واقع الحياة بقرى محافظة الجيزة الأكثر احتياجا بعد عقود من الإهمال والتهميش، فبخطة تنموية شاملة نجحت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وأوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة إليهم بمشروعات تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبنية الأساسية والعمرانية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وطرق وكباري، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والخدمات الرياضية والثقافية، وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والتي تجاوزت الـ1000 مشروع.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الجيزة.

-إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

-إنشاء 9 وحدات اجتماعية.

-إنشاء 11 مجمعاً زراعياً.

-إنشاء 11 مجمع خدمات حكومي.

-إنشاء 16 نقطة إسعاف.

-إنشاء 37 وحدة صحية.

-إنشاء 556 فصل دراسي.

-إنشاء 66 مدرسة.

-إنشاء عدد 2 مركز تنمية أسرة.

-إنشاء 5 محطات مياه شرب.

-إنشاء 42 مشروع صرف صحي.

-إنشاء 6 محطات معالجة.

-إنشاء 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية.

-إنشاء 43 مركز شباب.

-إنشاء 34 مكتب بريد.

-إنشاء 6 نقاط شرطة.

-تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم.

-رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم.

-إنشاء 7 أسواق.

-إنشاء 8 مواقف.

-تنفيذ 42 مشروع في قطاع الكهرباء.

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

 

جانب من مشروعات حياة كريمة
جانب من مشروعات حياة كريمة

 

حياة كريمة فى الجيزة
حياة كريمة فى الجيزة

 

حياة كريمة
حياة كريمة

 

مجمع خدمات المواطنين فى الشوبك
مجمع خدمات المواطنين فى الشوبك

 

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 

وحدة طب الأسرة بالشوبك
وحدة طب الأسرة بالشوبك

 


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