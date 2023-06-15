إنذار 140 منشأة لعدم استيفاء شروط السلامة ومنح رعاية اجتماعية لـ5174 عاملا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال حازم على حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ، إنه جرى تنظيم حملات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المنشآت، وتم إنذار 25 منشأة تضم كل منها أكثر من 50 عاملا، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما تم إنذار 140 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عاملا.

وأضاف حازم حسن، لـ"اليوم السابع"، تم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ500 حالة، وتم عقد دورتى خياطة وتفصيل لـ20 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ30 متدربا، وجرى تنظيم دورة صيانة اجهزة منزلية لذوى الهمم لـ12 متدربا، وتم تحرير 40 محضر عمل، كما تم تشغيل 480 شاباً من أبناء المحافظة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 54 من ذوى الهمم، وصرف 2 مليون و800 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية لـ5174 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ20 عاملا من المسجلين قيمتها 70 ألف جنيه.