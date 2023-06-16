محافظ كفر الشيخ: وصول "بريمة" توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركز بيلا والحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول البريمة الخاصة بالدفع النفقى والمعنية بمد خط الغاز الطبيعى بقطر 250 مللى، لتوصيله إلى قرى مركز الحامول وبعض القرى التابعة لمركز بيلا، وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، المناطق التى يتم مرور البريمة أسفلها.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف قرى المحافظة لإحلاله محل البوتاجاز، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها، وتقدم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى.

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، رئيس مدينة بيلا، إنه من المقرر أن يتم عمل الدفع النفقى للبريمة أسفل مزلقان الطيارة بمدينة بيلا خط السكة الحديد «شربين - قلين»، بعمق يصل إلى 10 أمتار، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق مسبقاً بين كافة الجهات المعنية وهى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والكهرباء لتذليل أى عقبات تواجه المشروع.



جانب من بدء توصيل الغاز الطبيعي



جانب من وصول البريمة للحامول وبيلا



رئيس مدينة بيلا يتفقد وصول البريمة