اليوم السابع
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إقبال كبير من المصطافين على شواطئ بلطيم وانتشار 100 منقذ بطول الساحل.. صور

الجمعة، 16 يونيو 2023 07:47 م
إقبال كبير من المصطافين على شواطئ بلطيم وانتشار 100 منقذ بطول الساحل.. صور اقبال على شواطئ مصيف بلطيم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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توافد عدد كبير من أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، "رحلات اليوم الواحد"، اليوم الجمعة، إضافة لتوافد عدد كبير من محافظات القاهرة والدلتا، لقضاء عدد من الأيام بمصيف بلطيم، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التى تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذى يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

 وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 100 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكى "موتوسيكل مائى" و3 لنشات بحرية، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

 

اقبال على شواطئ مصيف بلطيم
اقبال على شواطئ مصيف بلطيم

 

اقبال على مصيف بلطيم
اقبال على مصيف بلطيم

 

الهروب من حرارة الجو للمصيف
الهروب من حرارة الجو للمصيف

 

تواجد بالمصيف
تواجد بالمصيف

 

توافد الاسر على المصيف
توافد الاسر على المصيف

 

توافد الأهالي على شواطئ المصيف
توافد الأهالي على شواطئ المصيف

 

جانب من التواجد بمصيف بلطيم
جانب من التواجد بمصيف بلطيم

 

جانب من توافد الأهالي
جانب من توافد الأهالي

 


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