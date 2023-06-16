محافظ سوهاج: تعيين 609 شاباً منهم 11 من "ذوي الهمم" بالقطاع الخاص والاستثماري

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن مديرية العمل، بالمحافظة قامت بتعيين 609 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 11 "من ذوي الهمم"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 297 فرصة عمل ، منهم 17 "من ذوى الهمم"، والتي يتم الترشح عليها وجمعها بواسطة مفتشى التشغيل بالقوة العاملة وذلك خلال شهر مايو.

وأوضح محافظ سوهاج أن مديرية العمل قامت خلال شهر مايو الماضى بصرف منحتى عيد العمال وعيد الفطر لعام 2023 لعدد 7524 عامل غير منتظم بمبلغ مالى قدره 7524000 جنيها ومنحة المولود لـ 53 عامل مشتغل بمبلغ 106000 ألف جنيه ومنح الزواج لعدد 8 عمال مشتغل بواقع 24000 ألف جنيه ضمن الرعاية الاجتماعية للعمال ليصبح إجمالي الرعاية الاجتماعية لـ 69 عامل مشتغل ليصبح إجمالي الرعاية الاجتماعية لـ 69 عامل مشتغل بواقع 162000 ألف جنيه وإعانة الوفاة لـ 2 عامل بمبلغ 20000 ألف جنيه إعانة الوفاة لأحد الأقارب للعامل عدد 6 عامل بمبلغ 12000 جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 18000 ألفاً ، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لعاملين من المسجلين بالمديرية، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 1800000 ألف جنيه، وبلغ عدد العمال المستفيدين خلال هذا الشهر 11 عامل تم تسجيلهم بمنظومة العمال المستفيدين المشتغيلين ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة الغير منتظمة 7524 عامل مستفيد مشتغل.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أنه تم التفتيش العمالي على 122 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وتمت الإعادة على عدد 269 منشاه حيث تم التفتيش على عدد 9 منشأه 50 عامل فأكثر وعدد 113 منشأة أقل من 50 عامل وتم تحرير 62 محضر سلامه وتم إعطاء مهله لعدد 254 منشأة وتم إحالة للسلطة المختصة لعدد 12 منشأة وبلغ عدد المنشأت المستوفاه للشروط 67 منشأة

وأضاف أن المديرية فى مجال التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج قامت بمنج 821 شهادة قياس مستوى مهارة وتم منح 821 شهادة ترخيص مزاولة مهنة وبالنسبة للبرنامج التدرج المهنى لعدد 100 صبى بالورش على المهن المختلفة والمستمر طوال العام المالى من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023 تم تنفيذ الخطة التدريبة بالكامل عن العام المالى 2022/2023 من خلال العربة المتنقلة تم تنفيذ 8 دورات وكان عدد الملتحقين 115 وعدد الخريجين 105 والتدريب التحويلى بلغ عدد الدورات 18 دورة بمراكز سوهاج والكوثر وطهطا وعدد الملتحقين 269 وبلغ عدد الخريجين 267 خريج.

كما تم عقد 3 ندوات حول مكافحة الإدمان والتوعية بأضرار المخدرات بالمنشأت بدائرة محافظة سوهاج بحضور 133 عامل وعاملة وتم عقد 3 ندوات زيادة إنتاج بحضور 54 عامل وعاملة.

وأستكملت المديرية أعمالها من خلال التشغيل الخارجي حيث تقوم وزارة القوى العاملة بتخفيف العبء على المواطنين وتحمل مشقة السفر وتكلفة السفر لتسليم عقود العمل بدولة الأردن فتقوم الوزارة بتسليم تلك العقود لمواطنين حسب محافظة إقامتهم لمديرية القوى العاملة التابعين لها حيت تم مراجعة وإعتماد وتسليم 9 عقود عمل لدولة الأردن وتم تسليم ومراجعة واعتماد وتسليم 3 عقود عمل بالمملكة.