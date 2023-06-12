تعيين 609 شباب 11 منهم "ذوي همم" وصرف 180 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، أن مديرية العمل بالمحافظة قامت بتعيين 609 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 " من ذوي الهمم"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 297 فرصة عمل ، منهم 17 "من ذوي الهمم"، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم خلال شهر مايو الماضي صرف 162 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 69 عاملا مشتغل، منها 106 ألف جنيه منحة مولود لعدد 53 عاملا، ومبلغ 24 ألف جنيه لعدد 8 عامل منح زواج، وإعانة وفاة لعدد 2 عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لعدد 6 عامل غير منتظم بمبلغ 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه قد تقرر صرف منحتي عيد الفطر وعيد العمال لعام 2023 لعدد 7524 عامل بمبلغ 7 ملايين و 524 ألف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 18 ألف جنيه، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري لـ 6 عمال، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 180 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 11 عامل بمنظومة العمال المستفيدين المشتغلين، ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة غير المنتظمة 7524 عامل مستفيد مشتغل.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 821 شهادة قياس مستوى المهارة، و 821 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 161 منشأة أخرى، كما تم إقامة 4 ندوات تفتيش عمالي، و9 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 270 عاملا وعاملة.

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية العمل بسوهاج بمراجعة وتسليم 9 عقود للعمل بدولة الأردن، وعدد 3 عقود للمملكة العربية السعودية.