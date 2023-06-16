محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بكفر عشما

المنوفية - محمد فتحى

فى إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ117، تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر عشما بالشهداء، حيث تم تنفيذ (20) مشروعا تنمويا وخدميا بها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومى العملاق للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بقرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور، محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

ومن جانبه أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصرى فى قرى الريف.

هذا وتفقد محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما والذى يضم خدمات (التموين، الشئون الاجتماعية، السجل مدنى، البريد، وحدة محلية، الشهر العقارى، مجلس شعبى محلى، مركز تكنولوجى ) فضلاً عن صالة انتظار خاصة بالمواطنين طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى حجم الإنشاءات ونسب التنفيذ والتجهيزات التى تمت على أحدث مستوى وفق تطبيق النموذج الموحد الذى يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى ظل ثورة الإصلاح الإدارى التى تقوم بها الدولة والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالريف المصرى، كما قدم الوزير الشكر لمحافظ المنوفية والجهاز التنفيذى على الجهد المبذول على أرض الواقع وتقديم الدعم والمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة كونه مشروع متميز وفريد من نوعه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات بما يخدم المواطن المنوفى.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الجولات الميدانية التى يقوم بها فخامة الرئيس السيسى لقرى "حياة كريمة" والتى كانت آخرها يوم الأربعاء الماضى فى قرية الأبعدية بمحافظة البحيرة للتعرف على آراء المواطنين حول المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية ومتابعة تقديم الخدمات عبر مجمعات الصحة والخدمات الحكومية والزراعية.

وأكد محافظ المنوفية على أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقى وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت فى جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى اجتماعى يهدف إلى إحداث تغيير جوهرى فى مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم تنفيذها بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى 1606 مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بإجمالى 81 قرية بجملة استثمارات تخطت 17 مليار جنيه.