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محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل 8 ساعات مساء اليوم

الجمعة، 16 يونيو 2023 10:36 ص
محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل 8 ساعات مساء اليوم انقطاع مياة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظ الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي – البراجيل ضمن المشروعات القومية، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة بتحويل خط مياه شرب UPVC قطر 500 مم بشارع أحمد عرابى – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور.

 
وأشارت إلى أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 16/6/2023م وحتى الساعة 6 صباح يوم غد السبت الموافق 17/6/2023م.
 
 
وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي منطقة (البراجيل)، مؤكدة توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).
 
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.

 


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