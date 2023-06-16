محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل 8 ساعات مساء اليوم

وأشارت إلى أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 16/6/2023م وحتى الساعة 6 صباح يوم غد السبت الموافق 17/6/2023م.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي منطقة (البراجيل)، مؤكدة توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.