اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 01:10 م
أكرم القصاص
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غلق 86 منشأة مخالفة وضبط 6743 حالة إشغال متنوع وتحرير 936 محضر بالإسكندرية

الجمعة، 16 يونيو 2023 12:11 م
غلق 86 منشأة مخالفة وضبط 6743 حالة إشغال متنوع وتحرير 936 محضر بالإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشأت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وازالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وفى هذ الصدد ، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 86 منشأة، والتحفظ على عدد 6743 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 936 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 218 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
 
 
 

 

 


الاسكندرية

حملات الاسكندرية

احياء الاسكندرية



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