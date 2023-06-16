وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشئون الاجتماعية جنادى بن على مدخلى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المبادرة جاءت من أجل توفير أفضل الخدمات لقاصدى المسجد الحرام، من مبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأفاد بأن الوكالة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات وتسهيل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.