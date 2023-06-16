وذكرت وزارة الخارجية الكورية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء (يونهاب)- أن ذلك جاء خلال (المؤتمر الدولي السابع بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة)، الذي عقد في بروكسل، يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) والذي استضافه الاتحاد الأوروبى، بحضور الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، وسفير كوريا الجنوبية لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى.



وأضافت الوزارة أن بصفتها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2024 إلى 2025، ستشارك كوريا الجنوبية في جهود المجتمع الدولي للدول التى تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق.