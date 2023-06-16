وأفاد سلاح الجو - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بأن المعلومات الأولية تظهر تدمير ستة صواريخ باليستية جوية من طراز "كينزال" وستة صواريخ "كاليبر كروز".

وكان قد سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة كييف جراء وقوع هجمات صاروخية روسية استهدفت كييف والمنطقة المحيطة بها، فيما أوضحت السلطات الأوكرانية أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في المنطقة، ونصحت المواطنين بالبقاء في الملاجئ حفاظا على أرواحهم.