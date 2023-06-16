سفير مصر بالاتحاد الأوروبى يُشارك بمؤتمر بروكسل الوزارى لدعم مستقبل سوريا

كتب أحمد جمعة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ممثلًا لجمهورية مصر العربية في مؤتمر بروكسل 7 لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عُقد في بروكسل يوم 15 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الدول المانحة، المستضيفة للاجئين السوريين، والمنظمات الدولية، وتحت رئاسة الممثل الاعلي للسياسة الخارجية والامنية والدفاعية "جوزيف بوريل".

وأوضح الدكتور عبد العاطي في كلمة مصر أمام المؤتمر، أن مصر تعد من ضمن أكبر خمس دول مستقبلة للاجئين السوريين، منوها بثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية وضرورة تخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

وأكد على أنه لا حل للأزمة السورية إلا عن طريق تسوية سياسية شاملة استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 تحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.





كما أكد السفير عبد العاطي على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمعالجة الوضع الانساني المتدهور في سوريا والذي زاد من حدته الزلزال المدمر في فبراير الماضي، مبرزا أن مصر كانت في طليعة الدول التي قدمت الدعم الإنساني والمساعدات الإغاثية إلى سوريا وشعبها بعد الزلزال باجمالي 1500 طن.

كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لاستضافة الأشقاء السوريين، وحرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الرعاية لهم خاصة في قطاعي الصحة والتعليم أسوة بأشقائهم المصريين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الدعم المقدم الدولي لمصر في هذا الصدد من أجل الاستمرار في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر.