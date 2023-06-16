رئيس الإمارات يؤكد استعداد بلاده للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نهج دولة بلاده الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين.

وأكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للمساهمة بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع بأوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.

وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المشاركة في منتدى بطرسبورج، إنه في حال تطلب الأمر أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور في استقرار الوضع وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق، وفق روسيا اليوم .

وأعرب محمد بن زايد عن شكره للرئيس بوتين على الدعوة، وعلى الترحيب بالشركات المتواجدة في منتدى بطرسبورج.. مشددا على أن التعاون في القطاع الخاص والحكومي يلعب دورا كبيرا بين البلدين.

بدوره، أشاد الرئيس الروسي بالعلاقات بين بلاده والإمارات، مؤكدا أن الإمارات شريك مريح.. وقال "إن العلاقات مع الإمارات تتطور بوتيرة كبيرة".

وأضاف بوتين مخاطبا الشيخ محمد بن زايد: "العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين".

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لمحمد بن زايد آل نهيان لإسهامه في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته، كشفت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، عن دعم المركز لصادرات روسية إلى الإمارات بقيمة مليار دولار.

وقالت نيكيشينا - خلال مشاركتها في جلسة حوار "روسيا - الإمارات" في منتدى بطرسبورج الدولي - "على الرغم من الأرقام المبهرة لنمو التجارة بين البلدين، إلا أنه لم يتم بلوغ الإمكانات الهائلة التي تمتلكها موسكو وأبوظبي"، مؤكدة أنه من بين الأدوات التي تساعد في تطوير قطاع الأعمال بين البلدين هو تنظيم المعارض للصناعات الروسية في الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في أحداث مثل "جولف فود"، وفي كل مشاركة يتم حصاد عقود تصدير لمدة عام كامل.

ووفقا للمسؤولة الروسية، شاركت 176 شركة روسية في العام 2022 في معارض بالإمارات؛ الأمر الذي ساهم في إبرام عقود تصدير بنحو 6.5 مليار روبل، فيما شاركت وهذا العام 89 شركة في المعرض الوطني "صنع في روسيا" في الإمارات، وفي ظل ذلك تجاوزت العقود مستوى المليار روبل.

ويعد منتدى بطرسبورج الدولي، منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.