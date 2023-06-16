رئيسة بيزنيس ميد: مشروع "ايبسوميد" ركز على الرقمنة والتحول الأخضر

رسالة بروكسل - هناء أبو العز

أكدت رئيسة "بيزنيس ميد" باربرا جياكوميلو، إن مشروع إيبسوميد الممول من الاتحاد الأوروبي، فى إطار التعاون الإقليمى الأورمتوسطى، قدم الكثير من النتائج الإيجابية فى نهاية مدته التى زادت عن الخمس سنوات، من بينها التواصل مع أكثر من 3000 من ممثلي مؤسسات الأعمال وخلق فرص عمل لا حصر لها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وحول التحديات التى واجهت العالم والمنطقة الأورومتوسطية بشكل خاص إلى فرص لدعم وتعزيز الأعمال.

وأكدت جياكوميلو في رسالتها المصورة بالندوة الختامية لمشروع ايبسوميد والمنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشاركة أكثر من 2700 امرأة بالمشروع، من خلال 534 منظمة، بما يعزز دور المشروع فى تمكين المرأة والشباب.

باربرا جياكوميلو

ولفتت جياكوميلو إلي درو القطاع الخاص فى تعزيز الرقمنة الإقليمية، حيث عمل مشروع ايبسوميد على سد الفجوة الرقمية لتعزيز النظام البيئي المتوسطي، خاصة مع التحديات التي واجهت المشروع منذ بدايه انطلاقه 2018 بدايه من وباء كوفيد 19 مرورًا بأزمة الكربون الصناعية، إلى جانب التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية.

وأشارت رئيسة "بيزنيس ميد" الي أن التحول الرقمي والتحول الأخضر وتعزيز الاستثمار التجاري، يمثلون ثلاثة مجالات ذات أولوية فى المستقبل، لذلك تم الاستثمار فيهم بشكل جيد من خلال مشروع ايبسوميد، وتدريب القوى العاملة رقميًا مؤكدة على أهمية البنية التحتية الرقمية لتعزيز النظام البيئي للأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط معًا.



جانب من المؤتمر

وأكدت باربرا على أن الاستثمار فى خدمات الطاقة االجديدة والمتجددية ، يضمن النظام البيئي للأعمال والتكامل مع الاقتصاد الإقليمي من أجل تعزيز وتغيير القيمة الإقليمية مع اغتنام الفرص لمواجهة التحديات العاليمة، مثل التغيير المناخى.