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حياة كريمة ببنى سويف: الانتهاء من التشطيبات الداخلية لسوق قرية بهبشين

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف: الانتهاء من التشطيبات الداخلية لسوق قرية بهبشين حياة كريمة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.
 
وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف أن قرية بهبشين تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التى انتهى جزء كبير منها ويتم العمل فى التشطيبات النهائية لبعض المشروعات.
 
واضاف على يوسف لـ" اليوم السابع" أنه يجرى العمل فى مشروع  الوحدة الصحية بقرية بني عدي، بالإضافة إلى الانتهاء من التشطيبات الداخلية لباكيات سوق بهبشين النموذجي، وموقف سيارات الأجرة المطور.
 
وفى سياق منفصل  نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر حملة لإزالة التعديات على الأراضى أسفرت الحملة عن إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على إجمالي مساحة 10قراريط، بزمام قرية إشمنت.
 
 


 

 


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