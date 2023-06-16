جونسون يعود للصحافة.. رئيس وزراء بريطانيا الأسبق "كاتب مقالات" فى ديلي ميل

كتبت ريم عبد الحميد

أكدت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون، سينضم إلى صفوفها ككاتب عمود بدءا من غدا السبت، وفى منشور على حساب الصحيفة على تويتر، قالت إن جونسون يشتهر بكونه واحدا من أذكى الكتاب وأكثرهم إبداعا فى هذا المجال، وسيظهر عمود بوريس جونسون فى دايلى ميل كل سبت، ويمكن الحصور على مقتطفات من على ميل أونلاين وذا ميل بلس فى أيام الجمعة.

من جانبه، قال جونسون فى رسالة بالفيديو، نشرها حساب دايلى ميل على تويتر، إنه سيكون أمر غير مبرر على الإطلاق، لكنه مزح بشأن الكتابة فى السياسة، وقال إنه سيكون بأقل قدر ممكن، ولن يركز على شئون البرلمان تماما، كما قال إن العمود سيكون تماما ما يفكر فيه.

وقالت صحيفة الجارديان إن هذا الأمر قد يكون تحديا. ففى كتاب "جونسون فى رقم 10"، قال الكاتبان أنتونى سيلدون ورايموند نويل أن واحدة من المشكلات العديدة التى عانى منها جونسون كرئيس للوزارء هى أنه ظل يغير رأيه. ونقل الكاتبان عن أحد المسئولين قوله إن جونسون كان يمكن أن يكون لديه فى يوم واحد ثلاث اجتماعات يقول فى كل منها شيئا مختلفا وفقا من يكون حاضرا، ثم ينكر أنه غير رأيه. ويصبح صعبا عندما يتخذ قرار بمعرفة ما إذا كان يصمد، ومدى أهمية إعطائه، لأنه غالبا ما كان يغير رأيه حتى فى كورونا.

يأتى انضمام جونسون إلى ديلى ميل بعد صدور تقرير من لجنة برلمانية تتهمه بتعمد تضليل النواب مرارا فى قضية حفلات داوننج ستريت التى أقيمت خلال إغلاقات كورونا.

وهاجمت الصحف البريطانية جونسون، ورأت صحيفة تايمز أن التقرير بمثابة نهاية الطريق لجونسون بعد ازدرائه للبرلمان عدة مرات.