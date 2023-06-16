جلسات تفاعلية لأندية السكان بمراكز شباب كفر الشيخ بمشاركة 300 شاب وفتاة

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الجلسات التفاعلية على مدار 12 يوما بعشرة مراكز شباب عن "ختان الإناث " ضمن برامج أندية السكان بمشاركة 30 شابا وفتاة بكل مركز من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الجلسات التفاعلية شهدت حلقة نقاشية لتحقيق أهداف التوعية بخطورة القضية وحقوق الفتاة فى أن تحيا دون أخطار صحية أو ما قد يعرضها للوفاة احيانا و جهود الدولة تجاه القضية تجنباً لتزايد الآثار الناجمة عنها نفسياً واجتماعياً و الجلسات التفاعلية تمت بمراكز شباب "إصلاح شالما، سيدى غازي، فوة، دسوق، ابشان، بيلا، الرياض، كفر الشيخ، أبو طبل".

وأدارت الورش التفاعلية بمراكز شباب كفر الشيخ، نخبة من مدربات وزارة الشباب وهم هبة أبو العز، وشيماء الحلوانى، والدكتورة أمل فوزى، هاجر الخميسى، كما تقام أنشطة وبرامج أندية السكان بإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف السواق، منسق أندية السكان بالمديرية.



الحضور خلال الجلسات التفاعلية



جانب من الجلسات التفاعلية