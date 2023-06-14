فريق الإرادة والتحدي لذوي الاحتياجات بالأقصر يفوز في نهائي دوري كرة الطائرة جلوس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بالتهنئة لفريق كرة الطائرة جلوس بنادى الإرادة والتحدي لذوي الاحتياجات الخاصة، عقب فوزهم على فريق نادى الفيوم فى نهائي الدوري الممتاز لكرة الطائرة جلوس، للتأكيد على تفوقهم الكبير فى تلك اللعبة.

وهنأ قيادات شباب ورياضة الأقصر، أعضاء فريق كرة الطائرة جلوس من أعضاء نادي الإرادة والتحدي بالأقصر، للفوز على فريق نادى الفيوم بنتيجة أشواط (3 - صفر) نهائي الدوري الممتاز لكرة الطائرة جلوس رجال، والترتيب من المركز (7 - 14) موسم 2022/2023، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وأعضاء وإدارة الرياضة بالمديرية.

وكان قد التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الأخيرة للأقصر، مع مسئولي نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم، بعد صعوده للدورى الممتاز فى كرة الطائرة جلوس، وذلك لدعمهم تحقيقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إحتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة التي أتت تحت شعار "لينا مكان"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

ويقول الدكتور حسام القاضي رئيس نادي الإرادة والتحدي لذوى الهمم بالأقصر، أن الفريق حقق مؤخراً بطولات جعلته يتأهل للعب في الدوري الممتاز بأقل الإمكانيات، وأكد للوزير على رغبتهم في تطوير واستكمال إنشاءات النادي، للعمل على التوسع في مزيد من ألعاب ذوي الإعاقة التي تصل إلى عشرات الألعاب، حيث أنه توجد لعبة خاصة بكل إعاقة، وهم يشاركون بلعبة واحدة هي كرة طائرة جلوس لقلة الإمكانيات وقلة الدعم، وحضر اللقاء كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأعضاء مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي.



فريق الإرادة والتحدى بالأقصر يفوز في نهائي الدوري الممتاز



فريق الإرادة والتحدى لذوى الإحتياجات بالأقصر



فوز فريق الأقصر لذوى الهمم في نهائي الدوري الممتاز لكرة الطائرة جلوس









