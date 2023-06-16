تعرف على تفاصيل إنشاء مستشفى كوم حمادة لخدمة مليون شخص بصحراوى البحيرة

وسادت حالة من الفرحة الغامرة بين الاهالى بعد إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشفى رسميا عبر الفيديو كونفرانس لتعمل بكامل طاقتها.

ويضم المستشفى الجديد الذى اقيم على مساحة 16الف متر بتكلفة نحو 777مليون جنيه ستة طوابق : الدور الأرضي يشمل الطوارئ والعلاج الطبيعي ، والأشعة والتعقيم والمغسلة ، والمطبخ وغازات طبية . والدور الأول يشتمل على الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية . أما الدور الثاني فيشمل المناظير والمعامل وبنك الدم وإفاقة ومكتب مدير المستشفى . والدور الثالث يشمل إقامة داخلى والدور الرابع داخلى وسكن الأطباء والتمريض والدور الخامس يشمل العمليات ، ولادة طبيعية ، العناية ، والأطفال المبتسرين .

وتقدم المستشفى خدمات متعددة حيث يتم استقبال مرضى التأمين الصحى ونفقة الدولة.

و المشاركة فى المبادرات الرئاسية ومنها القضاء على قوائم الإنتظار "مفاصل مخ وأعصاب" والكشف المبكر عن أورام القولون و القضاء على فيروس سى وتطعيمات ضد فيروس كورونا

والمستشفى يحتوى على عدد 20 أسِرة عناية ، وعدد 4 أسِرة عناية وأطفال ، وعدد أسِرة إجمالية 262 , وعدد الحضانات 18 , و40 ماكينات الغسيل الكلوي 40 , وعدد الأسِرة الداخلي 110 , وعدد غرف العمليات 6 , وعدد أسِرة الطوارئ 16 , وعدد غرف الإفاقة 15 .

وفى هذا السياق تفقد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة المستشفى الجديد بعد إفتتاحه بمرافقة الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة والدكتور أحمد الفقى مدير المستشفى

وقال وكيل وزارة الصحة إن مستشفى كوم حماده التخصصي هو أحد المراكز الطبية العملاقة على أرض محافظة البحيرة وهو إحدى الهيئات الطبية بالبحيرة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .