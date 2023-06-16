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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:44 م
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 585 شاحنة و 466 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 396 شاحنة و 410 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 189 شاحنة و 56 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين امل والقاهرة  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2،  وغادر العبارتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 240 شاحنة .
 
ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا ، ايلة وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA  علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1850 راكب بموانيها .
 
 


 

 


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