بوتين: نجحنا فى التغلب على كثير من العقبات الاقتصادية

وكالات الأنباء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الربع الثانى فى العام الماضى كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكننى القول بكل تأكيد أن استراتيجية روسيا نجحت.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاه الرئيس الروسى فى منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، بحضور عدد من الرؤساء و الدبلوماسيين والاقتصاديين، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين أن موسكو نجحت فى وضع سياسات اقتصادية وضرائبية متوازنة، ونجحت فى خفض نسب التضخم فى البلاد، مؤكدا على نجاح موسكو فى التغلب على كثير من العقبات الاقتصادية.