اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى تستضيف ختام مشروع "ايبسوميد" فى بروكسل

بروكسل: هناء أبو العز

استضافت اللجنة الاقتصاديه والاجتماعية بالمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح اليوم، فعاليات ختام مشروع تعزيز منظمات دعم الاعمال "ايبسوميد"، والذي استهدف خلال فترة إقامته المستمرة من 2018 تعزيز النظام البيئي للأعمال التجارية المتوسطية من خلال تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل في المنطقة بهدف النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز بناء قدرات منظمات دعم الأعمال التجارية في بلدان الجوار الجنوبية.

وشارك في الندوة الافتتاحية للمؤتمر، باربرا بيلترام رئيسة ايبسوميد ، وتوماس فاجنزونر رئيسة لجنة المتابعة الأورومتًسطيه بالمفوضية الاوروبية، وبالفيديو شارك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورمتوسطية.





ويسعى المشروع إلى تمكين أصحاب المصلحة في القطاع الخاص في MED من خلال تطوير الروابط والشبكات التجارية بين الجوار الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني ونظراء الاتحاد الأوروبي، ودعمهم في الحصول على خدمات التمويل التي تقدمها التنمية والمالية

وعلى مستوى تنظيم المشاريع، تم تصميم EBSOMED لتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال دعم تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية المتوسطية، واعطاء بعدا جديدا للتكامل الإقليمي من خلال إنشاء مركز مستدام وتطوير شراكات تجارية مربحة للجانبين في المنطقة الأورومتوسطية.

كما بلغت ميزانية ايبسوميد أكثر من 6 ملايين يورو، تمول المفوضية الأوروبية نحو 80% منها .

وجمع اتحاد EBSOMED غالبية منظمات دعم الأعمال التجارية وغرف التجارة الأوروبية المتوسطية والعربية، وبالتالي ضمان تعبئة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع البلدان المرتبطة بها.

وأبرز ايبسوميد خلال ندوته الختامية قصص النجاح من مصر تامر عبد الحميد، ومن تونس سناء افوياز، ومن إيطاليا إيمانويل جابراس.