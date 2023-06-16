البابا فرانسيس يغادر المستشفى ويعود للفاتيكان بعد خضوعه لعملية جراحية.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

خرج البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، من المستشفى وعاد إلى الفاتيكان بعد أن خضع لعملية جراحية في مستشفى في روما بسبب فتق في البطن في 7 يونيو.

وأشارت قناة راى الإيطالية إلى أن البابا غادر المستشفى فى الساعة الثامنة صباحا على كرسى متحرك، وكان عشرات الأشخاص بانتظاره أمام المستشفى .

ورافق البابا، الذي ابتسم لهم جميعًا ، إلى السيارة الجراح الذي أجرى عملية جراحية لفتق بطنه، وخلال هذه الأيام التسعة من مكوثه في المستشفى، أكد الفريق الطبي الذي عالجته أن فترة ما بعد الجراحة للبابا كانت تسير بانتظام.





وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها البابا إلى المستشفى، حيث تم إدخاله أيضًا إلى المستشفى لمدة ثلاث ليالٍ في نهاية شهر مارس بسبب "التهاب رئوي حاد" وخضع لعملية جراحية في نفس المستشفى في 4 يوليو 2021 في القولون وإعطائه الخروج بعد 10 أيام متبوعًا بالشفاء البطيء.

وشكر البابا ، الخميس ، جميع العاملين في المستشفى على اهتمامهم ، وزار قسم أورام الأطفال وجراحة أعصاب الأطفال ، حيث يتم إدخال بعض الأطفال إلى المستشفى الذين نقلوا له حبهم في الأيام الأخيرة من خلال العديد من الرسائل والرسومات والرسائل متمنين له الشفاء العاجل.





نصحه الفريق الطبي بالبقاء في المستشفى للشفاء التام طوال هذا الأسبوع على الأقل ، لكن البابا قرر الخروج اليوم الجمعة لمواصلة شفائه في الفاتيكان.

ألغى الفاتيكان جميع أنشطة البابا حتى 18 يونيو ، واحتفظ ببقية الأعمال للأيام التالية.