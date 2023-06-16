اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 08:53 م
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إنقاذ 38 حالة من الغرق وتسليم 69 طفلا تائها إلى ذويهم على شواطئ رأس البر

الجمعة، 16 يونيو 2023 08:31 م
إنقاذ 38 حالة من الغرق وتسليم 69 طفلا تائها إلى ذويهم على شواطئ رأس البر شواطئ رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وتم إنقاذ عدد 38 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 69 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع أخر ضوء بكل خير.
 
يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة .
 
 
 

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