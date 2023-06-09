إقبال متزايد على شواطئ رأس البر فى العطلة الأسبوعية.. صور

من ناحية أخرى، تم إنقاذ 39 حالة من الغرق، كما تم تسليم 67 طفل تائه إلى ذويهم، وغادروا الشاطئ جميعًا وهم بخير، يأتى ذلك فى إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوي - رئيس المدينة - ونواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، حيث تم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و 4 خيم للإسعاف، و 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، تحت إشراف محمد الصياد مدير الشواطئ برأس البر