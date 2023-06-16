إنشاء مجمعات سكنية متكاملة ملحقة بحظائر للماشية فى قرى الجيزة ضمن "حياة كريمة"

كتبت - مرام محمد

شهدت قرى محافظة الجيزة، تنفيذ عدد من المجمعات السكنية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة "سكن كريم"، المحور الأبرز للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يستهدف ترميم ورفع كفاءة منازل المواطنين في القرى المستهدفة وإقامة وحدات سكنية أفضل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

جاءت أبرز مشروعات "سكن كريم" في محافظة الجيزة، مشروع مجمع مساكن الديسمي الحضاري المقام على مساحة 28 فدان بإجمالي 256 وحدة سكنية، والذي تم إنشاءه للمتضررين من السيول التي ضربت عددا من قرى مركز الصف عام 2020.

يضم المشروع 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة، مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، علاوة على إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير وإقامة كافة الاحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، حيث راعى المشروع تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات وتوفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

ويضم المشروع مدرسة على مساحة 3600م2، وسوف تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى سوق حضاري على مساحة 1200م2، يضم مبنى إداري و18 محلا كمرحلة أولى، وذلك بتكلفة 5 مليون جنيه.

ويتضمن المشروع إنشاء موقف حضاري على مساحة 2400م2، يسع إلى 16 سيارة سرفيس ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه، وذلك بتكلفة 2 مليون جنيه، فضلا عن محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري بسعة 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.

واستهدف مشروع "سكن كريم" بقرية عرب العيايدة بمركز الصف، إقامة وحدات سكنية أفضل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث يقام على مساحة 10500م2، ويتكون من 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 90م2.

وفي إطار اهتمام المبادرة بمختلف الفئات المجتمعية (الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل)، وفرت 128 حظيرة لتربية المواشي بما يتناسب مع هوية القرى؛ لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة وتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.