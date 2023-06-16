إغلاق المقالب العشوائية وتحويلها لمحطات وسيطة للمخلفات.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه تم تنفيد عدد من الإجراءات للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى مختلف المحافظات، من أجل تحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة، ومتابعة أعمال تطوير البنية التحتية، فى منظومة إدارة المخلفات سواء انشاء محطات وسيطة ومدافن صحية أو مصانع تدوير بالمحافظات التى يعمل عليها حاليا البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وهى "قنا وأسيوط والغربية و كفر الشيخ" .

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنه تم افتتاح المحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت فى محافظة قنا، لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، ومصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى، بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

وأكدت الوزيرة أن انشاء المحطة الوسيطة بأبي تشت جاء ضمن اجراءات إغلاق المقالب العشوائية، وتم إغلاقه واقتطاع جزء منه لإقامة المحطة التى تخدم مناطق أبو تشت وفرشرط وغرب نجع حمادى، للمساهمة فى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة البلدية واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة، وليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائي والآمن.

جدير بالذكر أن محطة ابو تشت بقنا تقع علي مساحة 4 آلاف متر مربع، ومخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات يوميا، سيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة الي مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادى، لتنفيذ أهداف البرنامج الوطنى فى تطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بِشأن الإغلاق التدريجى للمقالب العشوائية ورفع كافة المخلفات المتراكمة بها على مدار عقود وتحويلها الى محطات إنتقالية وسيطة.