إسبانيا تأمل فى استكمال ميثاق الاتحاد الأوروبى للهجرة خلال فترة رئاستها

فاطمة شوقى

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا تتوقع من شركائها استكمال الاتفاقية الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء قبل نهاية رئاستها للاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر في ديسمبر، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقال سانشيز في عرضه لأولويات إسبانيا "آمل أنه قبل نهاية هذا الفصل الدراسي ، يمكننا بالتأكيد أن نكون قد توصلنا وتمكنا من إغلاق اتفاقية الهجرة واللجوء ، وهي مهمة جدًا لجميع الدول الأعضاء".

وتوصل وزراء الداخلية الأوروبيون الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول فصلين رئيسيين للإصلاح ، في نهاية مفاوضات صعبة تغلبت على إحجام إيطاليا واليونان ، وهما دولتان ، مثل إسبانيا ، على خط المواجهة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف سانشيز أن العنصر الثالث مفقود ، "وهو أمر مهم للغاية ، وهو تنظيم إدارة الأزمات الذي نعمل عليه بالفعل".

وتم تقديم ميثاق الهجرة في سبتمبر 2020 من قبل المفوضية الأوروبية ، ويضع آلية تضامن بين الدول الأعضاء للترحيب باللاجئين ، فضلاً عن الفحص السريع لطلبات اللجوء على الحدود. من أجل إعادة المتقدمين بسهولة أكبر إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور إذا تم رفض طلباتهم.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء رئاسته الدورية ، ستتوجه إسبانيا إلى صناديق الاقتراع في 23 يوليو لإجراء انتخابات عامة مبكرة دعا إليها سانشيز بعد هزيمة حزبه الاشتراكي ، واليسار بشكل عام ، في الانتخابات البلدية والإقليمية في 28 مايو.

وبحسب استطلاعات الرأي ، فإن هذه الانتخابات قد تعيد الحزب الشعبي المحافظ إلى السلطة.

وردا على سؤال حول التأثير الذي يمكن أن يحدثه تغيير الحكومة في خضم الرئاسة الإسبانية ، أكد سانشيز أن هذا قد تم إعداده "لمدة عام" جنبًا إلى جنب مع "جميع المشغلين وجميع الفاعلين ، مؤسسيًا واجتماعيًا وسياسيًا" ، مع إعطاء فهم أنه يمكن بسهولة الاستيلاء عليها من قبل حكومة مختلفة.