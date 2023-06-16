إزالة الخطورة الداهمة عن عقار قديم والتصدى لشوادر الأضاحى المخالفة بالإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة تنفيذا للقرار 198 لسنة 2023 استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 فروشات أغنام وتحصيل21 ألف جنيه غرامات بشارع الرحمة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، وتفعيلا لقرار المحافظ بشأن خطه الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وتنفيذا لتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وفروشات وشوادر الأغنام التي تعرض الذبائح الحية بالطرقات العامة.
فيما واصل حي غرب تواصل حملات إزالة الخطوره الداهمة، حيث تم إزالة الخطورة الداهمة بعقار بشارع الاخشيدي بالورديان حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك بناءا علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصًا على سلامه المواطنين والاستجابة الفوريه لأي شكوي تخص المواطن.
ونفذ حي غرب حملة، تم فيها إزالة أجزاء تمثل خطوره داهمة بالعقار 52 شارع الاخشيدي بالورديان بمنطقة مينا البصل والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بالحى، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والمتابعة الميدانية والشئون القانونية بالحي والمتابعة العامة بالمحافظة.
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