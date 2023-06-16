إزالة الخطورة الداهمة عن عقار قديم والتصدى لشوادر الأضاحى المخالفة بالإسكندرية

وتنفيذا لتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وفروشات وشوادر الأغنام التي تعرض الذبائح الحية بالطرقات العامة.

فيما واصل حي غرب تواصل حملات إزالة الخطوره الداهمة، حيث تم إزالة الخطورة الداهمة بعقار بشارع الاخشيدي بالورديان حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك بناءا علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصًا على سلامه المواطنين والاستجابة الفوريه لأي شكوي تخص المواطن.