اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 03:32 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق كمية من الأخشاب في القباري بالإسكندرية.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 03:03 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق كمية من الأخشاب في القباري بالإسكندرية.. صور السيطرة على حريق أخشاب في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت منطقة القبارى غرب محافظة الاسكندرية، اليوم السبت، نشوب حريق فى كمية من الأخشاب متواجدة بجوار مزلقان القبارى دائرة حى غرب الإسكندرية، دون إصابات بين المواطنين.

 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق بأخشاب بجوار مزلقان القباري، وعلى الفور بناء على تكليفات إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب بسرعة التعامل مع الحادث ومتابعة تأثير الحادث.

 

وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية، أنه فور ورود بلاغ عن نشوب حريق بأخشاب بجوار مزلقان القبارى تم التواجد الفورى وتمت السيطرة على الحريق بدون إصابات وذلك بوجود الدفاع المدنى والحريق والأجهزة المعنية وبالتنسيق والتعاون مع حى وسط وجميع الأجهزة التنفيذية بالحى.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق فى الواقعة وسماع شهود الواقعة.

 
 
الحماية المدنية تسيطر علي حريق اخشاب في الاسكندرية
الحماية المدنية تسيطر علي حريق اخشاب في الاسكندرية

السيطرة على حريق اخشاب في الاسكندرية
السيطرة على حريق اخشاب في الاسكندرية

جانب من حريق اخشاب في القباري بالإسكندرية
جانب من حريق اخشاب في القباري بالإسكندرية
 
 
 

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الحماية المدنية

حريق القباري

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