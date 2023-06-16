أطعمة عالية الملح وأخرى متوسطة.. اعرف المقدار اليومى المناسب لصحتك

ويعتبر "الملح" من أهم المواد الطبيعية، التى تفيد فى مجال العناية بالشعر وعلاجه، خاصة أن الملح يحتوى على عدد من العناصر الهامة للشعر، بالإضافة عن المعادن الطبيعية، التى تنشط الدورة الدموية فى الرأس وتقوى بُصيلات الشعر، فضلاًعن احتواء الملح على اكثر من 82 عنصر طبيعى ومعادن مكتسبة من البحر، لذلك يدخل الملح فى تركيب كثير من المستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.
وكشفت دراسة أمريكية عن جامعة بنسلفانيا أن الإفراط في تناول ملح الطعام في النظام الغذائي بشكل يومي يسبب أضرار بالغة بالصحة العامة، مثل الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلي ، حيث يجب أن يحصل الشخص على حوالي 1500 ملليجرام منه كل يوم، وهذة هي الكمية المناسبة لجسم الفرد .
أوضح فريق من الباحثين ان الملح هو أحد التوابل التي لايمكن الاستغناء عنها في الطعام ويعمل الملح أيضا كمادة حافظة، ويحتوي الملح على 60٪ كلوريد ،و 40٪ صوديوم ، بالإضافة إلى انه يساعد على استرخاء العضلات ، كما يساعد على تحريك النبضات العصبية .وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".
ومن جانبها حذرت الدكتورة إيرينا يوزوب خبيرة التغذية من أضرار الإفراط في استهلاك الملح ، مشيرة إلى أن زيادة الملح في الجسم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.
وقالت اخضائية التغذية عند زيادة استهلاك الملح في الجسم، تضطر الكلى إلي العمل المكثف للتخلص منه. أي يزداد العبء على الكلى، ما يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وعند عدم علاجها يصبح الشخص مصاب بأمراض الكلى المزمنة.
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