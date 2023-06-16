أطعمة عالية الملح وأخرى متوسطة.. اعرف المقدار اليومى المناسب لصحتك

كتب – حسام الشقويرى

تحتوي العديد من منتجات الطعام على كميات كبيرة من الملح، ويجب أن يكون الأشخاص على دراية بها بهدف المحافظة على صحة الجسم بشكل أفضل، وتوضح الدراسة التى نشرتها شبكة CNN قائمة بأبرز منتجات تحتوي على كميات كبيرة من الملح ، وتلك التي تحتوي على كمية متوسطة من الملح، وأخرى قليلة الملح.

منتجات عالية الملح:

الأجبان بأنواعها

مكعبات مرق الدجاج

المعلبات

أنواع الحساء جاهزة التحضير

منتجات متوسطة الملح

رقائق الذرة

رقائق البطاطس

التونة

منتجات قليلة الملح

البيض

الزبادي والألبان

الفاكهة

الخضار

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن بعض أنواع الملح أفضل من غيرها. ولكن هذه ليست سوى شائعات، بحسب ما أوضحته الدراسة.

وفي الواقع، تحتوي جميع الأملاح على كمية متقاربة من الصوديوم. ومن الضروري الالتزام بالحد اليومي ذاته، أي 5 جرامات من الملح.

وتشمل أنواع الملح ما يلي:

الملح الخشن

الملح البحري

ملح الهملايا

ملح المائدة

وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك أيضا مجرّد شائعة.