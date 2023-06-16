اليوم السابع
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آداب القاهرة: إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام قبل إجازة عيد الأضحى

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:00 ص
آداب القاهرة: إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام قبل إجازة عيد الأضحى الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية تواصل أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023، وذلك استعدادا لانتهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطلاب إلكترونيا على موقع الكلية وصفحة الطلاب.
 
وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن أعمال التصحيح تتم بشكل يومى بالتزامن مع تنظيم الاختبارات بالكلية وبمجرد الانتهاء من الامتحان يتم البدء الفورى فى التصحيح وأصبحت أغلب المواد جاهزة.
 
 
وأشار وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه بعد انتهاء الكنترولات سيتم عقد اجتماع للجنة الممتحنين لاعتماد النتيجة ومن ثم إعلانها للطلاب بشكل مباشر قبل إجازة العيد.
 
 
وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن بمجرد الانتهاء من إعلان النتائج سيتم إتاحة التقدم بالالتماسات والتظلمات على النتيجة إلكترونيا من خلال صفحة الطالب والكود الخاص به، وذلك للمواد التى يرغب الطلاب فى التظلم على النتيجة.
 

التعليم العالى

اداب القاهرة

جامعة القاهرة

محمد الخشت

نتائج امتحانات نهاية العام



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