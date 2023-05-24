عميد "آداب القاهرة": الامتحانات تسير بهدوء ولم نرصد مشكلات حتى الآن

كتب محمد صبحى

أجرت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، والدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء جولة تفقدية على لجان امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023، للوقوف على انتظام الامتحانات ورصد أى شكاوى أو استفسارات من الطلاب والعمل على حلها.

وأكدت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريحات لـ "اليوم السابع" خلال الجولة، على انتظام الامتحانات بالكلية سواء بالنسبة لمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، مشيرة إلى أن الامتحانات تتم فى هدوء ودون رصد أى مشاكل من الطلاب منذ انطلاق الاختبارات سواء التى تعقد داخل قاعات الكلية أو قاعات ملاعب الجامعة.

وخلال الجولة حرصت الدكتورة نجلاء رأفت على الاستماع للطلاب عن سير الامتحانات لرصد أى مشاكل تواجه الطلاب والعمل على حلها بشكل مباشر، فيما أكد الطلاب على انتظام اللجان بداية من انطلاقها وحتى انتهاء الامتحان من حيث الالتزام بموعد توزيع الامتحان وزمن الاجابة وتوفير الهدوء داخل المدرجات والقطاعات.

كان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميعأجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالاتوالمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمحبقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلةواضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقةالامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حلأى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.