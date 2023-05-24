اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد "آداب القاهرة": الامتحانات تسير بهدوء ولم نرصد مشكلات حتى الآن

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:14 م
عميد "آداب القاهرة": الامتحانات تسير بهدوء ولم نرصد مشكلات حتى الآن الدكتورة نجلاء رأفت عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، والدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء جولة تفقدية على لجان امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023، للوقوف على انتظام الامتحانات ورصد أى شكاوى أو استفسارات من الطلاب والعمل على حلها. 
 
وأكدت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريحات لـ "اليوم السابع" خلال الجولة، على انتظام الامتحانات بالكلية سواء بالنسبة لمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، مشيرة إلى أن الامتحانات تتم فى هدوء ودون رصد أى مشاكل من الطلاب منذ انطلاق الاختبارات سواء التى تعقد داخل قاعات الكلية أو قاعات ملاعب الجامعة.
 
وخلال الجولة حرصت الدكتورة نجلاء رأفت على الاستماع للطلاب عن سير الامتحانات لرصد أى مشاكل تواجه الطلاب والعمل على حلها بشكل مباشر، فيما أكد الطلاب على انتظام اللجان بداية من انطلاقها وحتى انتهاء الامتحان من حيث الالتزام بموعد توزيع الامتحان وزمن الاجابة وتوفير الهدوء داخل المدرجات والقطاعات.
 
كان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميعأجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالاتوالمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمحبقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلةواضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقةالامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حلأى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (1)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (1)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (2)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (2)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (3)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (3)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (4)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (4)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (5)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (5)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (6)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (6)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (7)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (7)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (8)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (8)

عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (9)
عميد آداب القاهرة تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (9)
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

جمال شحاته

امتحانات نهاية العام

تجارة القاهرة



الموضوعات المتعلقة

عميد آداب القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات التيرم الأول وإعلان النتيجة قريبا

الأحد، 29 يناير 2023 07:00 ص

عميد آداب القاهرة: تحويل المقررات الدراسية لإلكترونية من خلال منصة تفاعلية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:00 ص

9 مرشحين بالقائمة المبدئية لمنصب عميد آداب القاهرة.. وبدء تلقى الطعون اليوم

السبت، 16 يوليو 2022 10:15 ص

عميد آداب القاهرة: استئناف الدراسة حضوريا بالكلية بدءًا من اليوم

السبت، 26 فبراير 2022 02:00 ص

عميد آداب القاهرة: الدراسة أونلاين أول أسبوع من الترم الثانى.. اعرف التفاصيل

السبت، 19 فبراير 2022 10:16 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة