5 علاجات منزلية تقلل من اضطراب المعدة في الصيف.. أبرزها الكمون

كتبت ميرفت رشاد

لا يضر ارتفاع الحرارة بشرتك فقط ، بل يؤثر أيضًا على الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤثر على عملية الهضم عن طريق تقليل إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإمساك، خلال الطقس الحار ، يميل الناس إلى استهلاك المزيد من المشروبات والأطعمة الباردة، يمكن أن يتسبب ذلك في تقلص الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى حدوث الإسهال، يمكن أن تؤدي الحرارة إلى انتشار البكتيريا والطفيليات الضارة ، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والتهابات الجهاز الهضمي، وتسبب هذه الالتهابات أعراضًا مثل الإسهال والقيء وآلام البطن والجفاف، وإليك قائمة العلاجات المنزلية لتقليل اضطرابات المعدة ووقف الإسهال ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

العلاجات المنزلية لوقف لاضطراب المعدة:



يلعب ما تأكله دورًا رئيسيًا في طريقة عمل معدتك، اتبع هذه العلاجات المنزلية باستخدام الأطعمة الصحية للتخفيف من حركات اضطراب المعدة خلال أشهر الصيف.

1. ماء جوز الهند



ماء جوز الهند يمكن أن يساعد في منع الجفاف وتجديد السوائل المفقودة بسبب الحركة الفضفاضة في المعدة، اشرب ماء جوز الهند كلما استطعت للبقاء رطبًا.

2. شاي الزنجبيل



الزنجبيل له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ،لتحضير شاي الزنجبيل ، أضيفي بضع قطع من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، انتظر من 5 إلى 10 دقائق ثم أضف العسل حسب الرغبة واشرب 2 إلى 3 أكواب منه يوميًا.

3. الموز



الموز غني بالبوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم وإيقاف الحركة الرخوة، إنها تحتوي أيضًا على البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تساعد في زيادة حجم الفضلات، تناولي 1-2 موزة ناضجة يوميًا أو اصنعي عصير موز باللبن والعسل.

4. الزبادي



يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، وهي بكتيريا مفيدة، يمكن أن يساعد في استعادة توازن بكتيريا الأمعاء وإيقاف اضطراب المعدة، تناول كوبًا إلى كوبين من الزبادي العادي وغير المحلى يوميًا.

5. بذور الكمون



تتمتع بذور الكمون بخصائص طبيعية مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في التخلص من الإسهال، تحمص ملعقة صغيرة من بذور الكمون في مقلاة جافة وتطحنها إلى مسحوق. امزج المسحوق بكوب من الماء واشربه من 2 إلى 3 مرات في اليوم.