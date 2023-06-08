التوتر يؤثر على الأمعاء.. طرق تساعد فى راحة المعدة

ايناس البنا

يعاني الكثيرون من الإجهاد، لكن لا يعانيه الجميع بنفس الطريقة، في حين أن التوتر قد يكون معروفًا بتأثيره على العقل، إلا أن الأعراض الجسدية في بعض الأحيان هي طريقة جسمك لإخبارك أن عقلك تحت ضغط شديد.وسواء كنت تعاني من أعراض جسدية أو عقلية أو عاطفية، فإن إيجاد طرق صحية للتحكم في التوتر يمكن أن يساعدك في الحصول على الراحة.

إذا كان التوتر والقلق لديك يؤثران على معدتك، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الأعراض، فوفقا لموقع " Thehealthsite" يوضح الخبراء أن الهرمونات، مثل السيتوكينات الالتهابية والناقلات العصبية، تتفاعل بين الدماغ والمنطقة المحلية للأمعاء ، والتي تسمى الضفيرة العضلية المعوية.

إذا كان التوتر والقلق لديك يؤثران على معدتك ، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الأعراض:

ـ يؤدي الإجهاد إلى استجابتنا للمواجهة أو الهروب، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة وتيرة تقلصات الأمعاء ، مما يؤدي إلى الإسهال.

حمية الألياف

يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في علاج الأعراض.

حمية البروبيوتيك

يمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك في تقليل الأعراض.

تعلم كيفية إدارة التوتر

جرب التمارين الخفيفة ، أو المشي ، أو اليوجا ، أو التأمل ، أو أي نشاط آخر تستمتع به.

تجنب الأطعمة التي تجعل الإسهال أسوأ

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تجعل الإسهال أسوأ ، مثل القهوة أو الأطعمة الدهنية أو المقلية.