اليوم السابع
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وفاة 4 أشخاص بسبب انتشار "الحمى المرقطة" في البرازيل

الخميس، 15 يونيو 2023 01:05 م
وفاة 4 أشخاص بسبب انتشار "الحمى المرقطة" في البرازيل الحمى المرقطة فى البرازيل
فاطمة شوقى

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توفي 4 أشخاص بسبب الحمى المرقطة في البرازيل ، والتي تعتبر أحد أشكال مرض التيفوس ، وتنتقل إلى البشر عبر القراد الموجود في القوراض الكبيرة ، والمنتشرة بشكل واضح في البرازيل، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

الحمى المرقطة
الحمى المرقطة

 

وقالت السلطات الصحية البرازيلية إن معهد أدولفو لوتز ، مختبر عام في ولاية ساو باولو أجرى تحليلات حول هذا المرض وأكد انه انتشر بشكل واضح في الفترات الأخيرة.

وأشار المختبر البرازيلي إلى أن الحمى المرقطة - أحد أشكال التيفوس - التي تسببها بكتيريا من جنس الريكتسيا والتي يمكن أن تسبب الموت في بعض الحالات ، تنتقل إلى البشر عن طريق القراد الموجود في القوارض الكبيرة ، مثل الكابيبارا ، وهو شائع جدا في البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الوفيات طيار بالغ من العمر 42 عاما ، شارك في احتفالات البطولات الوطنية ، وصديقته طبية الأسنان التي تبلغ من العمر 36 عاما وتوفيا في مستشفى ساو باولو، كما توفت امرأة آخرى تبلغ من العمر 28 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرض مستوطن في أمريكا اللاتينية،  وينتشر من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ، حيث يطلق عليه "حمى جبال روكي".

وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية ، بين عامي 2012 و 2022 ، تم تسجيل 2157 حالة ، مع 753 حالة وفاة - ثلث - و 36٪ منها حدثت في ولاية ساو باولو ، والتي ركزت أيضًا على 62٪ من الوفيات. EFE

 

 


البرازيل

حمى

وزارة الصحة البرازيلية

الحمى المرقطة



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