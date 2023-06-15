وزير النقل: 13 شركة وطنية تنفذ 18 كيلو مترا أرصفة داخل ميناء "السخنة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، يتم حاليا إدخال 17 كيلومتر سكك حديد كهرباء إلى جانب السكك الحديدية "الديزل"، من خلال توفير 22 كيلومترا من السكك الحديدية داخل الميناء، فضلا عن تنفيذ طرق خرسانية لتتحمل الحمولات الثقيلة، منوها بأن مساحة ميناء السخنة زادت 4 ملايين متر مربع، ليصل إجمالي مساحة الميناء إلى 25 كيلو مترا مربعا.

وأوضح وزير النقل أن 13 شركة مصرية وطنية تقوم بتنفيذ 18 كيلومتر أرصفة داخل ميناء السخنة وبلغت نسبة تنفيذ الأرصفة حاليا إلى 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال التكريك لـ70 مليون متر مكعب من الرمال، 27% حيث تقوم بتنفيذها 3 شركات منها شركة أجنبية وشركتين مصريتين وطنيتين.

وأشار إلى أن شركة النيل العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل قامت بتنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 94%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق الخرسانية 55%، وذلك بأحدث معدات الخرسانة في العالم، لـ17 كيلو مترا من الطرق الخرسانية والأسفلتية والإنترلوك، داخل الميناء.

وأوضح وزير النقل أنه يتم حاليا زيادة 17 كيلومترا للسكك الحديدية، لتصل إلى 22 كيلو مترا وتقوم بتنفيذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر ووصلت نسبة التنفيذ 70 %.

وبخصوص الحوض الثاني والرابع بالميناء، قال وزير النقل، إنه تم التعاقد مع المشغل العالمي الأول عالميا "هاتشسون"، وسيتم تسليمهم الأرض في شهر يوليو القادم؛ لبدء تنفيذ البنية الفوقية الخاصة بهم لتصبح أول محطة بعد (سي أم أيه) سيتم تسليمها لمشغل عالمي للبدء في التنفيذ ووصلت نسبة التنفيذ لـ81%.

وقال وزير النقل إنه تم تنفيذ البينة الأساسية بالكامل بشركات مصرية وتمويل مصري بدون أي قروض، مضيفا أن يتم الاستعانة بمشغل عالمي لأخذ حق انتفاع لإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمدة 15- 30 سنة مقابل عائدا بالدولار عدا شركة CMA ، حيث تم تطبيق نظام جديد معها تم تنفيذه لأول مرة في مصر، لافتا إلى أن الشركة وافقت على تنفيذ البنية الفوقية (المباني والمرافق ومحطات المعالجة وغيرها) مقابل المشاركة بحصة تقارب 32 % من قيمة المعدات.

وأشار إلى أنه تم دخول المعدات بالدولار من ميناء الإسكندرية، قائلا "إنه لخلق ممر لوجستي، حيث يتم تواجد شركة هاتسن العالمية في محطات بالعين السخنة والإسكندرية، إضافة إلى القطار السريع الذي يربط طول 675 كيلومترا في 21 محطة، حيث يضم مركز تحكم وسيطرة ويخدم عليها 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و18 جرار بضائع نقل كهرباء.