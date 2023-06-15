اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات

الخميس، 15 يونيو 2023 11:59 ص
وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات الفريق كامل الوزير وزير النقل
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
 
وأضاف الوزير خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية بدأت في وضع أسس ومناهج لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي، حيث قامت وزارة النقل من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، تمثلت في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء "زراعي أو صناعي أو تعديني أو خدمي" وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير، مستلزمات الإنتاج بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة، ومرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية. 
 
وأشار إلى أنه من أهم هذه الممرات، هو ممر "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، الواصل بخط السكة الحديد "الروبيكي – القاهرة – السويس".
 
 

السيسي

المشروعات القومية

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

برج العرب

الإسكندرية

المؤتمر الوطني للشباب

زيارة السيسي للبحيرة

ميناء الإسكندرية

محطة تحيا مصر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: تطوير ميناء الإسكندرية خطوة من ألف خطوة

الخميس، 15 يونيو 2023 11:54 ص

الرئيس السيسي: "اللى عايز يبنى بلد مابيخافش أبدا إلا من ربنا اللى هيحاسبه"

الخميس، 15 يونيو 2023 11:48 ص

الرئيس السيسي: بنعمل حاجة في ظروف غير عادية.. والدولة مش أكل وشرب بس

الخميس، 15 يونيو 2023 11:27 ص

الرئيس السيسى: لم نستفد من موقعنا كشريان للتجارة العالمية.. وحان وقت الاستفادة

الخميس، 15 يونيو 2023 11:24 ص

الرئيس السيسى: تطوير الموانئ يحتاج أموالا طائلة للاستفادة من موقعنا

الخميس، 15 يونيو 2023 11:10 ص

الرئيس السيسي: فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع.. وكل الأماكن جاهزة للشغل

الخميس، 15 يونيو 2023 11:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة