اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 10:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تحتمل أكثر من إجابة

الخميس، 15 يونيو 2023 10:00 ص
وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تحتمل أكثر من إجابة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، موضحا أن تم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفق ضوابط محددة وواضحة تهدف لقياس نواتج التعلم والفهم والتطبيق ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة بداية من الأحد المقبل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يعتمد اليوم الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام.. ومصادر: 240 درجة

الخميس، 15 يونيو 2023 07:00 ص

4 فوائد للترفيه عن طلاب الثانوية العامة وكيفية تنفيذها.. نتائجها إيجابية جداً

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:00 م

وزير التعليم يعتمد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:55 م

الحد الأدنى 233 درجة.. محافظ بنى سويف يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:53 م

نصائح لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان.. أبرزها النوم والأكل

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة