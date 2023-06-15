وزير الاتصالات يشارك بافتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجى" العالمى

كتبت هبة السيد

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابًة عن رئيس الجمهورية فى افتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech العالمى؛ فى العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث يعد المؤتمر إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة، ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة فى المجال الرقمي.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع جين نويل بارون وزير الاتصالات والتحول الرقمى الفرنسي؛ بحضور علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس؛ حيث استعرض اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات البازغة خاصة الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ كما أكد على أهمية الاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكترونى بين البلدين بالأختام الرسمية على المستندات المتعلقة بالتجارة لتسهيل عملية التجارة بين الشركات فى البلدين.

ومن جانبه؛ تناول وزير الاتصالات والتحول الرقمى الفرنسى تجربة فرنسا فى التحول الرقمى إضافة إلى تجربتها فى مجال الأمن السيبراني؛ حيث قامت بتدشين منصة تجمع أصحاب المصلحة فى هذا المجال.

وفى ختام اللقاء؛ دعا الدكتور عمرو طلعت نظيره الفرنسى لزيارة مصر على رأس وفد يضم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات الأنظمة المدمجة وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر؛ شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة فاليو لإطلاق اكاديمية تدريب تركز على بناء القدرات الرقمية فى برامج الأنظمة المدمجة فى صناعة السيارات والقيادة الذاتية

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس/ تامر على رئيس المركز التقنى ومدير عام فاليو مصر.

وعقب التوقيع؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع جوفرى بوكوه الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بشركة فاليو؛ حيث تم خلاله بحث تعزيز التعاون فى مجال البرمجيات المدمجة كجزء من صناعة السيارات. ومناقشة خطط الشركة للتوسع فى استثماراتها بمصر.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع جيرومى هينكيو الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ فى أفريقيا والشرق الأوسط والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ مصر؛ حيث تم استعراض خطط أورنچ للتوسع فى مصر فى مجال بناء القدرات والتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج لبناء القدرات فى مصر.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مجموعة من الشركات التى تستثمر بها شركة أورنچ ؛ اطلع خلالها على عدد من التطبيقات التى تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتقديم خدمت الاتصالات فى قطاع الصحة.

واختتم الدكتور عمرو طلعت لقاءاته في العصمة الفرنسية بلقاء مع ستيفين لى كوريه الرئيس التنفيذى لشركة سيجولا Segula العالمية؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة لإنشاء مركز لها بمصر فى مجال البرمجيات المدمجة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.