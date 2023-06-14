وزير الاتصالات يبحث مع شركات فرنسية التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع "نيكولاس فريتز رئيس العمليات بشركة " كونتنتسكوير" Contentsquare؛ في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث تم تسليط الضوء على مركز التميز الجديد الخاص بهم فى مصر والذى سيكون مركز للابتكار وتصدير خدمات الشركة لعملائها حول العالم.

وشهد اللقاء استعراض المزايا التنافسية التى تعزز من قدرة مصر على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد وأهلتها لتكون محط اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ لاسيما مع توافر الكوادر الشابة المدربة.

وحضر اللقاء المهندس أحمد سلامة نائب رئيس الشركة، ومدير العام فى الشرق الأوسط.

وتعد شركة "كونتنتسكوير" الشركة العالمية الرائدة فى مجال تحليل تجربة المستخدم الرقمية؛ وتوفر الشركة منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة لتمكين المؤسسات والشركات والحكومات من إنشاء تجارب أفضل على قنواتهم الرقمية الرئيسية بما فى ذلك المواقع الالكترونية والتطبيقات. وللشركة 16 مكتب حول العالم، كما أن لديها أكثر من 1000 عميل من المؤسسات الكبرى و أكثر من مليون عميل من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وتسعى الشركة إلى التوسع فى أسواق عالمية جديدة.

كذلك اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع لورانت باربيه مدير العمليات بمجموعة أتوس Atos الفرنسية وعدد من مسئولى الشركة؛ تناول اللقاء فرص تعزيز وزيادة حجم استثمارات الشركة الفرنسية بمصر فى ضوء رغبة الشركة فى التوسع فى حجم أعمالها بمصر، وتوافر قاعدة من الكفاءات الرقمية.

وبحث اللقاء التعاون فى تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية فى عدد من التخصصات لتوفير الكفاءات المطلوبة لخدمة عملاء الشركة فى أوروبا والشرق الأوسط انطلاقا من مصر، وحضر اللقاء عبر الفيديوكونفرنس المهندس أحمد الحرانى الرئيس التنفيذى لشركة أتوس فى مصر.

وتعد أتوس شركة عالمية رائدة فى مجال التحول الرقمى ومن كبرى الشركات المتخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، وتوفر حلولًا تكنولوجية لمختلف الصناعات من خلال مكاتبها المنتشرة فى 71 دولة.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع ريبرت ريند الرئيس التنفيذى لشركة "بى ثري" P3-Group وهى احدى الشركات الاستشارية العالمية في مجالات متنوعة منها صناعة السيارات، حيث تم استعراض سبل تعزيز قدرات مصر في مجال البرمجيات المدمجة في صناعة السيارات من خلال جذب كبرى الشركات المصنعة اعتمادا على نظام ايكولوجي متكامل يشمل توفير البنية التحتية اللازمة، والقدرات البشرية المدربة..

وتعمل لشركة "بى ثري" P3-Group على تطوير حلول تقنية مبتكرة ترتكز على أحدث التكنولوجيات، كما توفر خدمات الاستشارات الفنية والتجارية المتخصصة فى مختلف المجالات، وبشكل خاص فى صناعة السيارات.

وحضر اللقاءات، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

وتأتى هذه اللقاءات ضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجى " VivaTech ؛ وتتضمن الزيارة أيضا عقد المزيد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين ومسئولى عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.