ننشر مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث والمراقب البيئى بوزارة البيئة

كتبت منال العيسوى

أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئى ، وذلك بحسب نتائج نص الاعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، حيث ستبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الاربعاء القادم الموافق 21 يونيو من العام الحالى ، بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتقدم لوظيفة مراقب بيئى عدد 10349، وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة اوراق المتقدمين، وبعد انتهاء اعمال اللجنة من الحصر، تم قبول اوراق 4967 متقدم وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة.

وسيتم تقسيم الاختبارات إلى مجموعات على النحو التالى:

اختبارات المجموعة الأولى لوظيفة المراقب البيئي يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجارى ومواعيده من رقم 1 حتي 400 من الساعة 9 ص حتي 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 8:00 من الساعة 11 صباحا حتي 1 ظهرا ، ومن رقم 801 حتي 1200 من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة 3 عصرا.

وستبدأ اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجارى ،ومواعيده من رقم 1 حتي 400 من الساعة 9 ص حتي 11 صباحا ،ودمن رقم 401 حتي 800 من الساعة 11 صباحا حتي 1 ظهرا ،من رقم 801 حتي 1200 من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

كما ستبدأ اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق 24 يونيو الجارى ،ومواعيده من رقم 1 حتي 400 من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا ،ومن رقم 401 حتي 800 من الساعة 11 صباحا حتي 1 ظهرا ومن رقم 801 حتي 1200 من الساعة 1 ظهرا حتي الساعة 3 عصرا.

واختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الاحد الموافق 25 يونيو الجارى ومواعيده من رقم 1 حتي 400 من الساعة 9 ص حتي 11 صباحا ،من رقم 401 حتي 800 من الساعة 11 صباحا حتي 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتي 1367 من الساعة 1 ظهرا حتي الساعة 3 عصرا.

-وسيتم قريباً الإعلان عن المقبولين في اختبارات وظيفة الباحث البيئي.

جدير بالذكر ان جهاز شئون البيئة قد اعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد ،فى سبتمبر من العام الماضى ،للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فالمؤهلات المطلوبه ( بكارليوس علوم - بكارليوس طب بيطري - بکارلیوس زراعه - بكارليوس نظم معلومات جغرافیه)، ‏أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هى ( دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم اداريه ) ، وتم التقديم عن طريق البريد باسم السيد رئيس الامانه الفنية للاعلان رقم 1 لسنه 2022 ( جهاز شئون البيئه - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهره - صندوق برید رقم ۱۱۷۲۸ ).