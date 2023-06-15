اليوم السابع
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نقيب التعليم والبحث العلمى: الرئيس يولى اهتماما كبيرا بالريف

الخميس، 15 يونيو 2023 10:04 ص
نقيب التعليم والبحث العلمى: الرئيس يولى اهتماما كبيرا بالريف هشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى
كتبت آية دعبس

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قال هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، رئيس الاتحاد المحلي لعمال البحيرة، وأمين صندوق اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبير بالريف المصرى منذ توليه مقاليد حكم البلاد، من أجل إحداث تنمية شاملة، من طريق، ومجمعات سكنية وخدمية، وزراعية، وتوفير فرص عمل ملائمة من خلال مبادرة حياة كريمة التى كانت حلم وأصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع. 
 
وتابع رضوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الحياة مرة أخرى للريف المصرى، بعد سنين طوال عانى خلالها من التهميش وعدم الاهتمام، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطور والتوسع في المشروعات التنموية والخدامية بكافة المجالات لمجابهة التحديات والمشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط. 
 
وأضاف رضوان، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم، وتفقده قرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، تأتي في إطار استكمال جهود الدولة الهائلة، في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
 
 وثمن هشام رضوان، جهود مبادرة حياة كريمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بقرى الريف المصرى، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا يمكن تغافلها ودورها في الارتقاء بجودة حياة المواطنين بما يضمن عيشهم حياة كريمة تليق بهم.

اتحاد العمال

حياة كريمة

نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى

الريف المصرى

هشام رضوان



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