مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما 40 طربة حشيش قبل ترويجها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بناحية قرية الخذندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا شمال حافظة سوهاج أثناء تواجدهما بمدخل بوابة حى الكوثر شرقى سوهاج وبحوزتها 40 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول و2 سلاح أبيض ومركبة توك توك.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز شرطة أخميم وتم وضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما وجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام م . ص . ا. ع عاطل وأ. ف . أ أ عاطل ويقيمان بناحية قرية الخذندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا بجلب كمية من المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وذلك بقصد الإتجار.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت بمدخل بوابة حى الكوثر دائرة مركز شرطة أخميم وبحوزتهم 40 طربة من مخدر الحشيش و2 هاتف محمولة و2 سلاح أبيض و250 جنيه ومركبة توك توك تحمل لوحات معدنية رقم ه ل س 9672 .

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع ومركبة توك توك للتنقل تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.