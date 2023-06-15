مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بالمنيا

المنيا –حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه غرقا، في خزان مياه زراعي، بأحدى الأراضي الزراعية الصحراوية، غرب مركز العدوة في المنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع ، عامل زراعة من مركز مغاغة، غرقا في خزان مياه زراعية، بأحدى الزراعات بالأراضي الصحراوية غرب العدوة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة .



وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، عن وفاه العامل باسفكسيا الغرق، فقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفي وتكليف البحث الجنائي بالتحري .





كما تلقت أجهزة الامن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 3857 ى ط ر ، ملاكي ، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدخل البستان ب 5 كم ، أمام مركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة.



واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وهم محمد رشدي علي ، 46 سنة، والطفلتين ميادة 12 سنة، وميران، عامين، ومنه، 8 سنوات، ومريم، 15 سنة، وشيماء سمير فرغلي، 39 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط .



تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.





