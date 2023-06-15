مشروعات التموين خلال 9 سنوات.. تطوير 378 مكتب تموين وانخفاض فترة أداء الخدمة

كتب مدحت وهبة

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية منها تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين وأنه تم تطوير عدد " 378 " مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2730) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية وجاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد " 332" مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى.